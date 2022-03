Pronostic Hanovre Leipzig : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de Coupe d'Allemagne

Liverpool fait la fête face à Norwich

Descendu en Bundesliga 2 en 2019, Hanovre n'arrive pas à remonter. Encore en milieu de tableau cette saison, le club ne devrait pas retrouver l'élite du football allemand la saison prochain. En revanche, Hanovre est sur une bonne série de résultats, avec 1 match nul à domicile face à Darmstadt (2de Bundesliga 2) et 2 victoires sur ses deux derniers matchs face à Sankt Pauli (3) et Holstein Kiel (11). Dans cette Coupe d'Allemagne, Hanovre a battu au tour précédent le Borussia Mönchengladbach de Pléa et Thuram (3-0). Leipzig est prévenu, il faudra être sérieux pour aller chercher le dernier carré !enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Leipzig redevient le RBL que l'on a connu ces dernières saisons. Remonté à la 4e place de Bundesliga grâce à une très bonne série de résultats en cours, le club d'un Christopher Nkunku en feu vient également d'apprendre qu'il était qualifié d'office pour les 1/4 de finale de Ligue Europa, du fait de la disqualification des équipes russes des compétitions de football. Ce week-end, Leipzig s'est encore imposé, en Bundesliga sur la pelouse de Bochum (0-1) mais la Coupe d'Allemagne est sans doute l'objectif principal du club. En effet, Nkunku (seul et unique buteur du match) avait débuté sur le banc, tout comme le buteur André Silva. Deux fois finalistes de cette Coupe d'Allemagne, Leipzig aimerait soulever enfin un trophée et cette compétition semble avoir l'adversité la moins forte pour cela.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Hanovre Leipzig encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !