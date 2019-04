Pronostic Hambourg Leipzig : Analyse, prono et cotes du match de Coupe d'Allemagne

Leipzig tient son rang à Hambourg !

Bastion du football allemand, Hambourg évolue depuis sa relégation la saison passée en 2division. Bien placés pour remonter, les Hambourgeois ont également réussi un excellent parcours en coupe. Les partenaires de l'ancien défenseur stéphanois Léo Lacroix se sont successivement imposés face à Erndtebruck, Wehen, Nuremberg et Paderborn. Les hommes d'Hannes Wolf ont profité de ce parcours clément pour accéder aux demi-finales où ils affrontent un cador de Bundesliga, Leipzig. Hambourg est néanmoins dans une période plus délicate puisque le club n'a plus gagné depuis 5 rencontres en championnat (3 nuls, 2 défaites). Leipzig arrive en revanche à Hambourg en pleine forme. Les partenaires de Timo Werner viennent de s'imposer samedi sur la difficile pelouse du Borussia Mönchengladbach (1-2) enchaînant une 6e victoire consécutive toutes compétitions confondues. Troisièmes de Bundesliga, les hommes de Rangnick vont sans doute retrouver la Ligue des champions la saison prochaine et peuvent jouer ces derniers matchs de Coupe d'Allemagne à fond pour embellir cette fin de saison et décrocher un titre. Très performant en déplacement (8 succès de rang), Leipzig pourrait s'imposer face aux partenaires de Lewis Holtby.