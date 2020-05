Pronostic Gwangju Seongnam : Analyse, prono et cotes du match de K League sud-coréenne

Seongnam prend au moins 1 point chez le promu Gwangju

Après 2 saisons passées en 2e division, Gwangju retrouve cette K-League 1 grâce à son titre de champion l'an passé. Le club a su attirer cet été l'international costaricain Marco Urena et visera sans doute le maintien. Le club va accueille ce samedi pour la 1re journée, un autre club présent récemment en 2e division, le Seongnam FC.

Champion plusieurs fois dans les années 1990 et 2000 et encore en Ligue des champions asiatique en 2016, le Seongnam FC a en effet passé deux saisons en K-League 2 avant de remonter. La saison passée, le club a terminé à la 9e place sur 12 équipes mais n'a jamais eu à craindre pour sa survie dans l'élite. Dans un match qui s'annonce assez indécis, on voit tout de même Seongnam prendre au moins 1 point chez un promu.