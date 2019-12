Pronostic Guingamp Troyes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Des buts de chaque côté entre Guingamp et Troyes !

La 18journée de Ligue 2 se termine sur une belle affiche entre Guingamp et Troyes. Les Bretons sont actuellement en 10position à 5 points du dernier barragiste, Clermont. L'En Avant a connu un début de saison laborieux mais semble progressivement retrouver ses marques. Les hommes de Sylvain Didot se sont imposés lors de la précédente journée face au Paris FC (0-3) avec un doublé de Frantzdy Pierrot, bonne trouvaille de l'été. Les Guingampais doivent se reprendre à domicile où ils restent sur trois matchs sans victoire, ce qui explique leur difficulté de progresser au classement. De leur côté, les Troyens occupent la 4place à 2 points de la seconde position, occupée par Lens. Equipe de série, l'ESTAC vient de remporter ses deux dernières rencontres face à Sochaux et Rodez. Les hommes de Batlles vont tout faire pour arracher un précieux succès en Bretagne pour se rapprocher de la tête (Lens, 2, a battu son premier poursuivant Ajaccio hier). Cette rencontre s'annonce ouverte entre deux formations qui ne ferment pas le jeu et ont des objectifs de montée. Pour ce match, nous voyons des buts de chaque côté, comme lors des 4 derniers matchs de l'En Avant au Roudourou.