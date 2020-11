Pronostic Guingamp Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Troyes poursuit sa série d'invincibilité à Guingamp

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Guingamp Troyes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Encore en L1 il y a 2 ans, Guingamp est l’une des grandes déceptions de cette première partie de saison en Ligue 2. Les Bretons occupent en effet la 13place avec déjà 7 points de retard sur son adversaire du jour Troyes, qui est 3. Malgré un changement d'entraîneur et l'arrivée de Bazdarevic, les Guingampais n'arrivent pas à décoller et restent sur 4 matchs nuls face à Sochaux, Clermont, Ajaccio et Rodez samedi. La dernière victoire guingampaise remonte au 19 octobre.chezjusqu’au 3 décembre seulement⇒ ⇒⇐ ⇐Déjà dans le coup pour la montée la saison passée, Troyes veut cette fois-ci finir à l’une des deux premières places, synonymes d’accession directe à l’élite, même en cas de pandémie. Alors qu'ils comptent un match en retard à jouer face à Nancy, les hommes de Laurent Batlles sont dans les temps pour remplir leur objectif. De plus, l’ESTAC reste sur 7 matchs sans la moindre défaite (4 victoires et 3 nuls), et reste sur une victoire obtenue ce week-end à domicile face à Amiens (2-1). Pour ce match, les Troyens devraient être en mesure d’accrocher au moins un nul chez une équipe de Guingamp qui ne gagne plus, dans une rencontre avec moins de 4 buts étant donné les problèmes offensifs des Bretons (10 buts marqués seulement en 12 journées).- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Guingamp Troyes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !