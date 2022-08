Pronostic Guingamp Sochaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp enchaîne face à Sochaux

Arrivé l'an passé, Stéphane Dumont fait partie de cette nouvelle vague d'entraineurs prometteurs. L'ancien joueur lillois a vécu une fin de premier exercice intéressant sur lequel il s'est appuyé pour bonifier son équipe. Le début de saison de ses protégés lui donne raison puisque l'En Avant fait partie des équipes de tête (troisième place), avec un seul point de retard sur les leaders caennais et dijonnais. Depuis l'entame du championnat, Guingamp ne s'est incliné qu'une seule fois face à Caen justement (4-1). Pour le reste, les Bretons ont facilement pris le meilleur sur Pau (4-0) avant de s'imposer à Laval (1-2). Tenu en échec par le Paris FC (0-0) et dominé par Caen, Guingamp s'est repris le week-end dernier en s'imposant à Bordeaux (0-1) grâce à la troisième réalisation de Livolant. Le capitaine guingampais réalise une excellente entame de championnat en étant impliqué sur 50% des buts de son équipe (3 buts et 1 passe).

De son côté, le FC Sochaux a perdu gros lors du mercato hivernal avec le départ d'Omar Daf. L'ancien joueur sochalien a rejoint Dijon et a été remplacé par Olivier Gueguan. Le nouveau technicien doit désormais imposer sa patte au sein du club doubiste. Mal parti avec un nul face au Paris FC (0-0) et des revers contre Grenoble (1-0) et Amiens (0-1), Sochaux s'est relancé en remportant deux victoires consécutives face à Pau (0-3) et Niort (3-0). A l'instar de Livolant à Guingamp, le capitaine sochalien Weissbeck est toujours aussi présent dans le jeu de son équipe avec deux réalisations et une passe décisive. Avec son jeu plaisant, Guingamp devrait parvenir à se défaire d'une équipe sochalienne qui s'est refait la cerise lors des 2 dernières journées.