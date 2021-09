Pronostic Guingamp Sochaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Guingamp – Sochaux verrouillé

Profitez de 200€ offerts direct chez Winamax

Si vous souhaitez parier sur ce Guingamp - Sochaux chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis sa relégation en Ligue 2, l’En Avant Guingamp n’a jamais su répondre aux attentes des supporters qui espèrent une remontée. La formation bretonne était l’une des favorites pour remonter dans l’élite lors des 2 dernières saisons, mais a dû se contenter de lutter pour son maintien. L’an passé, les Guingampais s’étaient dangereusement rapprochés de la zone de relégation avant que l’arrivée de Frédéric Bompard ne permette aux Bretons de se maintenir. A l’intersaison, Stéphane Dumont a repris les commandes du sportif à Guingamp. Son équipe se montre solide, malgré deux défaites face à Amiens et contre Niort ce week-end (2-0). Au Roudourou, les Guingampais attendent toujours de signer leur premier succès.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Sochaux réalise une très belle entame, dans la lignée de sa fin de saison dernière. Les Sochaliens occupent actuellement la troisième place du classement avec 4 points de retard sur le leader toulousain. Les hommes d’Omar Daf se montrent très intéressants et n’ont concédé que deux revers depuis le départ face à Ajaccio (1-0), deuxième de L2, et contre des Havrais qui les avaient surpris (0-2). Lors de la dernière journée, Sochaux a réalisé une très belle opération en s’imposant face à une équipe du Paris FC qui joue également les premiers rôles (2-0). Cette affiche entre deux des meilleurs défenses de L2 (7 buts encaissés par Guingamp et 5 par Sochaux) s’annonce cadenassée, et on pourrait voir penser le pari "Moins de 2,5 buts" comme lors de 7 des 8 matchs de la formation bretonne et à 6 reprises pour les Doubistes.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(423€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Guingamp Sochaux détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !