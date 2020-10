Pronostic Guingamp Sochaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp dompte les Lionceaux de Sochaux

L’En Avant Guingamp sort de deux saisons décevantes. Les Bretons avaient été d'abord logiquement relégués de Ligue 1 après une saison catastrophique en 2018-2019. Désireux de retrouver l’élite dès sa première saison en l2, l’En avant n’a jamais trouvé le bon tempo et a fini dans le ventre mou du classement. Le début de ce nouvel exercice ne correspondait pas aux attentes dubreton qui a décidé de se séparer de Sylvain Didot pour le remplacer par Bazdarevic. Depuis l’arrivée de l’expérimenté coach, le club breton a retrouvé des couleurs avec 3 victoires obtenues lors des 5 dernières journées. Les Guingampais ont notamment remporté leurs deux dernières réceptions au Roudourou, face à Grenoble et Auxerre, deux bonnes équipes de ce début de saison. Dans une Ligue 2 très serrée, Guingamp effectuerait une belle opération en cas de victoire face à Sochaux.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En effet, les Sochaliens occupent la 5place du classement mais ne comptent que 3 points d’avance sur les Bretons. Les hommes d’Omar Daf ont parfaitement lancé leur saison avec deux victoires de rang face à Auxerre et Troyes. Mais depuis, les Lionceaux enchaînaient les matchs nuls (4 lors des 6 dernières journées). De plus, le club du Doubs a connu sa première défaite de la saison lors de la journée précédente en s’inclinant à Bonal face à Amiens (0-2). En forme au Roudourou, Guingamp semble en mesure d’enchaîner une troisième victoire à domicile face à une formation sochalienne en perte de vitesse.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecRetrouvez le Pronostic Guingamp Sochaux encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !