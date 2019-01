Pronostic Guingamp Saint-Etienne : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Des buts de chaque côté entre Guingamp et Saint-Etienne !

La seule formation française à avoir dominé le PSG cette saison est l’En Avant Guingamp. Dernier de Ligue 1, les Bretons ont réalisé un véritable exploit ce mercredi en Coupe de la Ligue au Parc des Princes. Cette victoire (1-2) confirme la bonne passe des hommes de Gourvennec qui restent sur 4 matchs sans défaite (3 victoires et une qualification aux tirs aux buts à Nice). C’est en pleine confiance que les Guingampais accueillent Saint-Etienne. A 7 points derrière le premier non relégable, les Bretons doivent empocher des points rapidement et mettre la pression sur leurs adversaires. Pour cela, Gourvennec compte notamment sur son homme providentiel Marcus Thuram, une nouvelle fois décisif au Parc.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, les Verts occupent une belle 5place et espèrent confirmer leur excellente année 2018. Solides à Geoffroy Guichard, Saint-Etienne est en souffrance en déplacement et présente le 19bilan de Ligue 1 à l'extérieur. Ce match s’annonce agréable entre deux formations joueuses. Nous voyons les deux équipes marquer, pari qui est passé 7 fois sur les 8 matchs des Guingampais à domicile et lors de 6 des 9 déplacements stéphanois.- Obtenez jusqu'à 150€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Guingamp St Etienne encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !