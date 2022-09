Pronostic Guingamp Saint-Etienne : analyse, cotes et pronos du match de Ligue 2

Un Guingamp – Saint Etienne agréable

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Guingamp – Saint-Etienne :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’une des affiches de la 9journée de Ligue 2 met aux prises l’En Avant Guingamp à l’AS Saint Etienne. La formation bretonne est dans la continuité de ce qu’elle a fait en fin de saison passée. Actuellement, la formation bretonne occupe la 6place avec seulement 3 points de retard sur le leader sochalien. Bien partis, les Guingampais se sont imposés contre Pau et Laval. Ensuite, les hommes de Stéphane Dumont ont calé face à une adversité plus élevée avec un nul contre le Paris FC et un lourd revers à Caen (4-1). Pas épargné par le calendrier, l’En Avant a ensuite réussi une très belle opération en s’imposant à Bordeaux (0-1). De retour au Roudourou, les Guingampais ont subi la loi sochalienne (1-2). A l’aise en déplacement, la formation bretonne a remporté un match spectaculaire en clôture de la 8journée face à Metz (3-6). Les Guingampais ont profité des trois expulsions messines pour s’imposer en fin de rencontre.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐Pour la première fois de la saison, l’AS Saint-Etienne est sortie de la zone rouge le week-end dernier grâce à son succès sur Bordeaux, qui était alors leader du championnat. Arrivé en fin de mercato, Wadji a connu une première heureuse à Geoffroy-Guichard avec son premier but sous les couleurs vertes. Les joueurs du Forez ont souffert par la suite mais ont pu compter sur un Dreyer décisif dans les cages. Dans un temps fort bordelais, les Stéphanois ont aggravé le score par un Maçon retrouvé depuis quelques rencontres. Depuis plusieurs semaines, le jeu prôné par Batlles se fait ressentir avec des performances plus abouties. Meilleur stéphanois depuis le début de saison, Jean-Philippe Krasso semble avoir déjà trouvé quelques automatismes avec son nouveau compère de l’attaque, Wadji. Le recrutement de Monconduit au milieu de terrain apporte également une nouvelle possibilité aux Verts. Hormis lors de son match sans face au Havre, Saint-Etienne a toujours inscrit au moins un but. Cette rencontre entre Guingamp et Saint Etienne s’annonce très agréable avec des buts de chaque côté comme sur 3 des 4 derniers matchs guingampais.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Guingamp Saint-Etienne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !