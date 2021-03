Pronostic Guingamp Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez va chercher un résultat à Guingamp

En grande difficulté depuis plusieurs semaines, l’En Avant Guingamp s’est ressaisi le week-end dernier en s’imposant sur la pelouse d’Ajaccio (0-2) sur des réalisations de Fofana et Pierrot. Les joies de la victoire sont rares en Bretagne, puisque ce succès en Corse est seulement le second lors des 22 dernières journées de championnat. Néanmoins, ce résultat a permis aux Bretons de sortir de la zone rouge avec un point d’avance sur Pau. La lutte pour le maintien est intense, et l’En Avant doit passer la vitesse supérieure lors de cette dernière ligne droite. Lors du dernier match au Roudourou, les Bretons avaient coulé face à des Clermontois en feu (0-5). Requinqué par son succès en terre corse, Guingamp va tout faire pour accrocher des points face à une formation ruthénoise en forme.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En effet, Rodez a longtemps végété dans le bas de tableau, mais s’est très bien repris depuis le début du mois de décembre. Les hommes de Laurent Peyrelade ont disputé 15 journées de championnat lors de cette période et ne se sont inclinés qu’à deux reprises face au leader troyen (2-1) et dans le temps additionnel face à l’AC Ajaccio (1-0). La semaine passée, le club aveyronnais a livré une très belle prestation face à Valenciennes (victoire 3-0) avec un très bon Ugo Bonnet, buteur et passeur. Ce succès permet à Rodez de compter 8 points d’avance sur le premier relégable, Pau. En cas de victoire face à Guingamp ce week-end, les Ruthénois feraient un grand pas vers le maintien. En pleine confiance, Rodez semble en mesure d’accrocher au moins un nul face à des Guingampais pas vraiment rassurants dans une rencontre avec moins de 4 buts.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Guingamp Rodez détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !