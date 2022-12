Pronostic Guingamp Quevilly-Rouen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp vient à bout de Quevilly-Rouen

Trop inconstant et en proie à de nombreuses blessures au cours de l'automne, Guingamp a vécu deux mois très difficiles en octobre et en novembre, en alignant une longue série de 7 rencontres sans la moindre victoire. Cette nette baisse de forme a eu raison de la place des Bretons en haut de classement et ils se retrouvent d'ailleurs un peu largués dans la course à la Ligue 1, avec une 8position à 7 longueurs de la 2place. Cependant, les hommes de Stéphane Dumont ont enregistré le retour de nombreux éléments lors de la période internationale et ont pu retrouver de la fraîcheur pour repartir de l'avant. D'ailleurs, les Costarmoricains l'ont emporté en début de semaine en s'imposant à Nîmes sur un terrain difficile (1-2), afin de mettre fin à leur longue série de matchs sans victoire.

De son côté, Quevilly-Rouen est l'une des bonnes surprises de ce championnat de Ligue 2. Alors qu'on lui prédisait une année très délicate, cette équipe normande occupe une très encourageante 11place avec une avance très confortable de 6 points sur le premier relégable. Pourtant, les hommes d'Olivier Echouafni n'ont pas brillé en amical lors de la trêve internationale avec un nul concédé contre Laval (1-1) et deux défaites survenues face au Red Star (2-1) et au PSG (3-1). Cela ne les a pas empêché de prendre le dessus sur Grenoble lundi soir (2-0). Malgré tout, ce déplacement face à un Guingamp de retour en confiance risque d'être difficile à aborder pour QRM et la victoire pourrait revenir aux Bretons dans cette affiche joué à Roudourou.