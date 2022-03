Pronostic Guingamp Quevilly Rouen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp enfonce Quevilly Rouen

Dixième de Ligue 2, Guingamp est loin d’avoir assuré son maintien puisque le club breton est toujours à portée des équipes de bas de tableau. En revanche, les Bretons feraient une superbe opération en s’imposant face à Quevilly-Rouen ce samedi, mettant un adversaire direct à 8 points. Les hommes de Stéphane Dumont étaient dans une bonne dynamique mais se sont inclinés le week-end dernier sur la pelouse de Sochaux (1-0). Avant cela, l’En Avant avait aligné 4 journées sans la moindre défaite avec des succès sur Ajaccio et Niort pour des nuls contre Auxerre et le Paris FC. Ces bonnes prestations prouvent que le rookie Stéphane Dumont est en train d’imposer sa patte sur le jeu guingampais.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Quevilly-Rouen a été promu la saison dernière en finissant en 2position du National derrière Bastia. Les Normands ont plutôt bien lancé leur saison mais rencontrent nettement plus de difficultés lors des dernières semaines. QRM s’attend à une fin de saison stressante puisqu’il ne compte qu’un seul point d’avance sur des équipes comme Grenoble ou Dunkerque qui n’ont pas dit leur dernier mot dans la course pour le maintien. Arrivé en remplacement de Bruno Irles débauché par Troyes, Fabien Mercadal a vu ses hommes perdre lors de 3 des 4 derniers matchs face au Paris FC, Auxerre et Le Havre. Les Normands sont sous pression avant ce déplacement pas simple à Guingamp. Pour cette affiche, Guingamp devrait prendre le dessus sur une équipe de Quevilly pas au mieux.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Guingamp Quevilly Rouen détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !