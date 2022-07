Pronostic Guingamp Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp repart de l’avant face à Pau

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Guingamp Pau :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Habitué de la Ligue 1, l’En Avant Guingamp vient de vivre plusieurs saisons en Ligue 2 sans pouvoir se mêler à la bataille pour la montée. La saison passée, la formation costarmoricaine a en revanche réalisé une fin de saison très intéressante, conclue à la 6place bien que loin des places de barragiste. Les Guingampais souhaitent poursuivre sur cette bonne vague pour se mêler aux équipes de tête. Leur campagne de préparation a été très intéressante avec 5 victoires en 6 rencontres. Pour terminer leurs matchs amicaux, les Bretons se sont imposés dans le derby face à Brest (2-0), formation de Ligue 1. L’En Avant est entrainé par le prometteur Stéphane Dumont qui s’est montré à son avantage pour sa première année avec les Guingampais. Cette saison, l’entraineur breton devra faire en revanche sans ses excellents attaquants Frantdzy Pierrot parti rejoindre les rangs du Maccabi Haifa et Phaëton, mais aussi sans son capitaine M’Changama parti rejoindre Auxerre en Ligue 1. Au niveau des arrivées, l’attaquant valenciennois Baptiste Guillaume et l'expérimenté angevin Vincent Manceau sont les principales recrues du club.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐Pau va disputer sa troisième saison consécutive en Ligue 2. La formation béarnaise avait connu une première année compliquée mais s’était sauvée grâce à une excellente fin de saison. L’an passé, le club béarnais a fait preuve de constance dans ses performances avec notamment des résultats très intéressants à domicile. Calé en milieu de tableau, Pau a fini en 10position. Contrairement à Guingamp, Pau a joué peu de rencontres amicales avec seulement trois oppositions pour au final deux défaites face à Toulouse (2-0) et Pau (0-1) pour un succès face à Angoulême (1-0). Didier Tholot a perdu quelques éléments importants comme Bajic, Lobry, Essende ou Daubin mais a de nouveau tenté des coups avec les venues d'Henry Saivet (ex-Bordeaux), et de l'international vietnamien Nguyen Quang Hai, et le retour de l'attaquant costaricain Clayton. Pour cette affiche, Guingamp soutenu par son public part favori face à une formation paloise habituellement plus performante à domicile qu’à l’extérieur.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(320€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Guingamp Pau encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !