Pronostic Guingamp Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp enchaîne face à Pau

Après avoir connu une première partie de saison sans réel éclat, l’En Avant Guingamp semble avoir trouvé son rythme de croisière. Arrivé l’été dernier, le prometteur Stéphane Dumont a imposé sa patte sur le jeu du club breton qui se montre très intéressant depuis le début de l’année 2022. En effet, le club guingampais ne s’est incliné qu’à 3 reprises face à Amiens, Sochaux et contre Toulouse. En forme, les Guingampais viennent de remporter 3 de leurs 4 derniers matchs. Les hommes de Dumont ont dominé Nancy, Nîmes et Bastia, pour un revers de peu face au leader de Ligue 2, Toulouse (2-4). Le week-end dernier, les Guingampais ont infligé à Bastia sa première défaite à domicile de la saison. Le grand homme de la rencontre fut le buteur Pierrot, auteur d’un doublé qui porte son total à 13 réalisations. Remonté à la 8place, l’En Avant ne joue plus rien dans cette dernière ligne droite car il s'est réveillé trop tard. En revanche, il continue à préparer la saison prochaine de bonne manière.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Pau dispute sa deuxième saison consécutive en Ligue 2. Après avoir réussi l’opération maintien l’an passé, le club béarnais a réalisé une première partie de saison très intéressante avec d’excellents résultats à domicile. Depuis le début de l’année, le club béarnais réalise des « coups » qui lui permettent de conserver son avance sur la zone de relégation. Douzième de Ligue 2, la formation paloise possède 9 points d’avance sur Rodez, premier relégable. Dans cette fin de saison sans grand enjeu, Pau vient de s’incliner lors des 2 dernières journées face à Ajaccio (2-1) et contre Auxerre (1-4). Face aux Auxerrois, les Palois ont perdu deux joueurs sur expulsion (Sylvestre et Kouassi), qui manqueront le déplacement en Bretagne. Sur une bonne dynamique, Guingamp devrait s’imposer face à des Palois souvent en difficultés à l'extérieur.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Guingamp Pau détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !