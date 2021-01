Pronostic Guingamp Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp repart de l’avant face à Pau

La Ligue 2 est serrée à tous les niveaux et notamment pour le maintien. Guingampais et Palois sont concernés par cette lutte pour rester en Ligue 2. Actuellement, l’En Avant occupe la 15place du général, avec seulement 3 points d’avance sur le premier relégable. Le club breton est l’une des grosses déceptions de la saison. Les hommes de Bazdarevic ont cependant retrouvé une certaine forme de solidité avec 4 journées sans la moindre défaite (3 nuls et 1 succès). Les Bretons ont notamment réalisé une excellente opération sur le terrain de la lanterne rouge, Châteauroux (1-3), prenant de l'avance sur un concurrent direct. Sur sa lancée, Guingamp a pris des points contre Nancy et Le Havre. L’En Avant serait bien inspiré de s’imposer face à une formation paloise dans le dur, et se donner ainsi un petit matelas d’avance sur la zone de relégation.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Pau fait partie de ces formations tout justes promues qui semblent être destinées à faire l’ascenseur. Après 21 journées, les hommes de Didier Tholot sont avant-derniers avec 6 points de retard sur le premier non relégable. Les Palois restent sur 6 défaites consécutives et chaque revers les rapproche un peu plus du National. Le club du Béarn n’a pas abdiqué et fait preuve de combativité à l’image de sa petite défaite du week-end dernier face à Troyes (1-0), malheureusement insuffisante. En déplacement, Pau souffre cette saison, avec une seule victoire obtenue sur le terrain de la lanterne rouge, Châteauroux. Pire bilan de la Ligue 2 loin de ses bases, Pau devrait une nouvelle fois s’incliner sur le terrain de Guingamp, qui a montré un léger regain de forme lors des dernières semaines.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Guingamp Pau encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !