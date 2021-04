Pronostic Guingamp Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp ne lâche pas face au Paris FC

En inscrivant les buts décisifs de son équipe à Valenciennes (0-1) et au Roudourou face à Chambly (1-0), Ronny Rodelin a permis à l'En Avant de sortir de la zone rouge. Le maintien n'est pas assuré puisque le club breton ne dispose que d'un point d'avance sur le premier relégable, mais ces succès auront redonné de la confiance à des Guingampais qui allaient mieux dans le jeu ces dernières semaines. L'arrivée sur le banc de Frédéric Bompard semble avoir été bénéfique pour le club guingampais. Après une période d'adaptation, l'EAG se montre nettement plus solide et solidaire. Les Bretons veulent s'appuyer sur cette dynamique pour prendre des points face au Paris FC. En face, le Paris FC se trouve toujours dans le Top 5 de Ligue 2 mais a l'AJ Auxerre collée à ses basques. En milieu de semaine, les Parisiens se sont inclinés à domicile dans l'affiche de la Journée face à Clermont (0-1). Ce revers n'a eu aucune incidence sur le classement puisque dans le même temps les deux premiers poursuivants, Auxerre (6) et Sochaux (7) se sont également inclinés. Le revers concédé face aux Auvergnats est surtout venu stopper une très bonne série du Paris FC qui restait sur 9 journées sans défaite. Les hommes de René Girard ont en plus quelques matchs compliqués lors des 4 dernières journées avec notamment la réception de Toulouse. Solide ces dernières semaines et déterminé à se sauver, Guingamp semble en mesure de tenir tête au Paris FC, dans un match avec moins de 4 buts.