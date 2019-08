Pronostic Guingamp Orléans : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Guingamp repart de l’Avant face à Orléans !

Dernier de Ligue 1 la saison passée, l'En Avant Guingamp a confié les rênes de l'équipe à Patrice Lair. L'ancien coach niortais n'a pas encore eu la joie de connaître les victoires sous ses nouvelles couleurs. Le club breton a perdu plusieurs joueurs cadres comme Thuram, Coco ou Benezet. D'autres comme Pedro Rebocho sont en instance de transfert. Patrice Lair dispose cependant d'un effectif intéressant et expérimenté capable de jouer le haut du tableau en L2. Les Nolan Roux, Rodelin, Blas, Deaux, Kerbrat ou Sorbon sont toujours guingampais et doivent permettre à l'En Avant de faire oublier la triste saison dernière. Cette saison, l'EAG a concédé le nul à domicile face à Grenoble (3-3) avant de chuter face à Lens malgré un bon match (2-0). Les Bretons affrontent une formation d'Orléans dans le dur et qui a vu deux de ses cadres prendre leur retraite cet été : Pierre Bouby et Karim Ziani. Pour leur premier match, les hommes de Didier Ollé-Nicolle ont pris un point chanceux à Nancy avant de s'incliner à domicile face au promu Chambly (1-0). De plus, lors de cette dernière rencontre, le défenseur central Cambon a été exclu et ne sera pas du voyage en Bretagne. A domicile et supérieur sur le papier, Guingamp devrait s'imposer face à une formation orléanaise en difficulté.