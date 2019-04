Pronostic Guingamp OM : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

L'OM doit battre Guingamp pour croire à la C1

19de Ligue 1 avec 8 unités de retard sur la 17place, Guingamp lutte pour sa survie au sein de l'élite cette année. Les Bretons ambitionnent de terminer au 18rang du classement, synonyme de barrages et peut-être de maintien. Les hommes de Jocelyn Gourvennec ne déméritent pas depuis quelques semaines mais ils n'ont remporté qu'un seul de leurs 7 derniers matchs disputés toutes compétitions confondues. C'était à domicile face au relégable Dijon (1-0). Depuis le début du championnat, l'équipe ne s'est imposée qu'à 3 reprises au Roudourou, pour 8 défaites et 5 matchs nuls.

Malgré sa grande irrégularité cette saison, l'OM reste dans la course pour accrocher un accessit européen. En effet, les Phocéens occupent le 5rang de la Ligue 1 avec seulement 2 points de retard sur la 4place et 5 sur la 3. Les hommes de Rudi Garcia ne se sont inclinés qu'à 2 reprises lors des 10 dernières journées, pour 6 victoires et 2 matchs nuls. Les deux revers ont été concédés sur les pelouses de l'ogre parisien et de Bordeaux, où l'OM peine à bien figurer depuis de nombreuses saisons maintenant. Après s'être imposés contre Nîmes le week-end dernier (2-1), les partenaires de Steve Mandanda peuvent enchaîner face au relégable guingampais, qui montre une certaine cohérence mais également un cruel manque d'efficacité.