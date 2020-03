Pronostic Guingamp Niort : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Guingamp s’impose face à Niort pour son retour au Roudourou

L'En Avant Guingamp, relégué de Ligue 1, connait une saison décevante. Les Bretons occupent actuellement la 8e place du classement et n'ont plus grand-chose à jouer. En effet, les hommes de Sylvain Didot possèdent 13 points d'avance sur le barragiste qui n'est autre que Niort, et 11 unités de retard sur la 5place, qui permet de jouer les barrages d'accession. Guingamp reste sur 2 défaites en déplacement face à deux formations de bas tableau à savoir Le Mans (2-1) et Rodez (2-1). A domicile, les Guingampais se montrent plus constants et restent sur 4 matchs sans la moindre défaite. Lors de ce bon passage, les Bretons ont notamment accroché Lens et ont battu le leader lorientais.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Niort joue son maintien en Ligue 2. Depuis l'arrivée de Franck Passi à la tête des Chamois, le club réalise de bonnes prestations mais n'arrive pas à prendre les points pour sortir de la zone rouge. Battue à Auxerre (3-1), la bande à Passi n'a pas pu faire mieux qu'un nul contre Nancy à domicile lors de la dernière journée. Actuellement barragistes, les Chamois sont sous la pression du Mans mais ont toujours le Paris FC en ligne de mire. Performants au Roudourou, les Guingampais semblent en mesure de retrouver les joies de la victoire face à une équipe niortaise qui n'a plus gagné en déplacement depuis fin août et qui reste sur 5 défaites lors de ses 6 derniers matchs à l'extérieur.