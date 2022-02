Pronostic Guingamp Niort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Guingamp solide face à Niort

Dixième de Ligue 2, Guingamp se trouve dans le ventre mou avec 6 points d’avance sur la relégation et 4 de retard sur son adversaire du jour, Niort (6). L’équipe bretonne dispute donc un match bascule face aux Chamois. En effet, un succès pourrait permettre à l’En Avant de connaître une fin de saison plus tranquille. Depuis quelques semaines, la formation guingampaise se montre nettement plus consistante dans ses performances. En effet, lors des 7 dernières journées, les hommes de Stéphane Dumont n’ont perdu qu’une seule fois, chez une équipe d'Amiens en forme (3-0). Sur cette période, les Guingampais ont décroché deux succès importants face à Dunkerque (2-1) et surtout sur la pelouse d’Ajaccio (0-1). La semaine passée, l’En Avant a confirmé sa bonne forme en tenant tête au Paris FC (1-1) qui était sur une impressionnante dynamique.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Niort se trouve en 6position, mais avec seulement 10 points d’avance sur le premier relégable. Ce faible écart prouve que la lutte sera féroce pour le maintien en Ligue 2. Néanmoins, cette marge devrait être suffisante pour assurer le maintien en Ligue 2. Les Niortais restaient sur deux saisons très compliquées, proches de descendre en National, mais signent cette fois un beau championnat. Les hommes de Sébastien Desabre ont connu une très belle série de résultats il y a quelques semaines avec 4 victoires et 2 nuls qui avait même permis aux Chamois de se rapprocher des playoffs. Le club niortais a en revanche raté à plusieurs reprises l’opportunité de se rapprocher du Top 5 en enchaînant 3 revers consécutifs sur ses 3 derniers matchs, face à Amiens, Grenoble et Auxerre. A domicile, Guingamp devrait surfer sur sa dynamique pour accrocher au moins un nul face à Niort qui a perdu ses 3 derniers matchs.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Guingamp Niort encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !