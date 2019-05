Pronostic Guingamp Nîmes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Nîmes s’impose à Guingamp !

Suite à son match nul concédé dimanche dernier à Rennes, l'En Avant Guingamp a été officiellement relégué en Ligue 2. Les hommes de Gourvennec ont raté le coche dans les dernières minutes avec le penalty manqué de Marcus Thuram. La saison des Bretons reste un échec sur tous les tableaux : relégation en L2 et défaite en finale de la Coupe de la Ligue. C'est donc le moral dans les chaussettes que l'En Avant reçoit Nîmes ce samedi. De leur côté, les Crocos ont réussi une belle saison et finissent plutôt bien. Le week-end dernier, ils se sont imposés face à l'AS Monaco. Les hommes de Blaquart sont calés dans la première moitié du tableau et veulent finir la saison en beauté. L'effectif devrait connaître des changements car plusieurs éléments ont éveillé l'intérêt d'autres formations, en premier lieu, Téji Savanier, dépositaire du jeu des Gardois ou du virevoltant Bouanga. Ces joueurs voudront sans doute finir sur une bonne note cette fin de saison avec le Nîmes Olympique. Vainqueur de 3 de ses 4 derniers matchs, Nîmes devrait profiter de l'abattement guingampais pour s'imposer.