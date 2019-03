Pronostic Guingamp Nantes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Guingamp - Nantes : Impossible n’est pas Guingampais !

Abonné à la dernière place du championnat depuis le début de saison, l’En Avant Guingamp s’est relancé, samedi dernier, en s’imposant face à Angers (1-0). Ce succès obtenu dans les arrêts de jeu permet aux Bretons de croire au maintien. Ce week-end pourrait d’ailleurs être bénéfique aux hommes de Gourvennec. Une victoire au Roudourou combinée à des défaites de Caen et Dijon, qui affrontent le leader et le second, verrait l’En Avant prendre la place de barragiste. Scénario inimaginable il y a quelques semaines, mais désormais possible. Le club breton, qualifié en finale de la Coupe de la ligue, veut s’appuyer sur l’euphorie de la victoire face à Angers pour réaliser une série. Luttant depuis le début de saison, les Bretons croient fortement en leur chance de maintien.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Les Guingampais seront opposés ce dimanche à Nantes, pour un derby breton. Avec leurs petites victoires face à Caen et Bordeaux, les Canaris se sont donnés un peu d’air. Les hommes d’Halihodzic doivent encore prendre quelques points pour valider leur maintien. A l’aller, le FCNA s’était imposé largement (5-0) et avait précipité le départ de Kombouaré. Mais, les Nantais s’attendent à un match nettement plus difficile, eux qui ont perdu 5 de leurs 6 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1. Pour ce match, nous voyons des Guingampais lancer leur opération maintien en s’imposant face aux Canaris.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari remboursé de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Guingamp Nantes encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !