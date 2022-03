Pronostic Guingamp Nancy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp stoppe les ardeurs de Nancy

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Guingamp - Nancy :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quatorzième de Ligue 2, Guingamp a raté une excellente occasion de se donner de l’air en milieu de semaine. En déplacement à Rodez, les Bretons ont ouvert le score par Livolant avant de voir un ruthénois se faire expulser. Rentrés aux vestiaires avec le match en main, l’En Avant a ensuite vu l'offensif Merghem être expulsé pour 2 cartons jaunes. Porté par un grand Basilio auteur de plusieurs parades décisives, Guingamp a concédé un penalty largement évitable en fin de rencontre sur une main du jeune Riou. Rodez a profité de cette opportunité pour accrocher au final un nul logique. Les hommes de Stéphane Dumont se montrent solides en 2022 puisqu’ils n’ont perdu qu’à deux reprises lors des 11 dernières journées. En revanche, les Guingampais accumulent les matchs nuls (6 sur la période) qui ne leur permettent pas d’avancer au classement général.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’AS Nancy Lorraine a réalisé l’exploit de la semaine en stoppant l’excellente série d’invincibilité du Paris FC. A domicile, les Lorrains n’ont pas fait les choses à moitié avec une large victoire (3-0). Mais avant cela, les Nancéens avaient enchainé 3 revers de rang face à Grenoble, le Havre et Amiens. Dernier de Ligue 2, l’ASNL accuse 9 points de retard sur la première formation non relégable. Dans ce début de dernière ligne droite, Nancy abat certainement sa dernière carte pour le maintien lors de ce déplacement en Bretagne mais il faudra prendre des points à l'extérieur. En effet, l'ASNL n'a pris qu'1 point sur ses 7 derniers déplacement de Ligue 2. Plus solide que son adversaire de ce samedi, Guingamp devrait au moins accrocher le nul face à Nancy qui galère à l'extérieur.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Guingamp Nancy encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !