Pronostic Guingamp Monaco : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Monaco repart de l’avant face à Guingamp

L’En Avant de Guingamp vient de vivre une semaine très difficile. Avant la trêve internationale, les Bretons avaient signé un succès précieux sur Dijon qui leur avait permis d’occuper la place de barragiste et de reprendre espoir. Mais les défaites concédées en finale de la Coupe de La ligue face à Strasbourg et à Montpellier en Ligue 1 ont prouvé que cet équilibre était fragile. En milieu de semaine, les Guingampais ont semblé marqué physiquement et mentalement, perdant face à des Montpelliérains qui n'avaient remporté qu'1 seul autre match depuis début février.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Monaco a connu son premier couac depuis le retour de Jardim. En effet, les protégés du Portugais se sont inclinés à domicile contre Caen (1-0). Les Monégasques ont totalement manqué leur match malgré quelques occasions qui auraient pu leur permettre de prendre 1 point et veulent se racheter en Bretagne. PDepuis le début de saison, les joueurs du Rocher sont plus performants en déplacement que dans leur stade Louis-II. D’ailleurs, pour leur dernière sortie ils ont ramené une magnifique victoire de Lille. Récupérant l'essentiel Fàbregas, des Monégasques supérieurs peuvent s’imposer à Guingamp.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Guingamp Monaco encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !