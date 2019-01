Pronostic Guingamp Monaco : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de la Ligue

Des buts de chaque côté entre Guingamp et Monaco !

Les deux derniers du classement de Ligue 1 s'affrontent ce mardi soir en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Guingamp et Monaco ont l'opportunité à travers cette compétition d'égayer une saison très compliquée. La formation de Gourvennec a réalisé une série intéressante en fin d'année 2018 et début 2019. Cependant, les dernières défaites à domicile face à Saint-Etienne et Reims, ainsi que la claque reçue au Parc des Princes ont mis un frein à ce regain de forme. Pour arriver à ce stade de la compétition, l'En Avant a réalisé l'un des exploits de l'année en s'imposant au Parc des Princes (2-1). Poussé par son public, Guingamp va tout faire pour se qualifier pour la finale. La semaine passée a été très agitée du côté de Monaco avec l'éviction de Thierry Henry et la nouvelle défaite à Dijon (2-0) samedi. En Bourgogne, les Monégasques ont pourtant réalisé un début de match intéressant avec des opportunités manquées par Falcao, mais ont été plombés par de nouvelles erreurs défensives. La recrue Naldo est le symbole des difficultés monégasques, le défenseur brésilien ayant été expulsé deux fois en trois matchs joués. Cette demi-finale sera le premier match du revenant Leonardo Jardim. L'ex-nouveau coach du club princier a la lourde tâche de sauver le club et de redonner un élan de confiance à ses joueurs. Pour ce match entre deux équipes qui jouent davantage libérées en Coupes et qui ont chacune des armes offensives intéressantes, nous voyons les deux formations marquer.