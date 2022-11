Pronostic Guingamp Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Havre douche Guingamp

Bien rentré dans cette nouvelle saison de Ligue 2, Guingamp s'est rapidement positionné comme l'un des candidats à la montée. L'En Avant tournait à plein régime en septembre et avait vu son capitaine Livolant être élu meilleur joueur du mois. Depuis sa victoire plutôt heureuse face à Saint-Etienne à la mi–septembre, le club breton n'a plus remporté le moindre match en Ligue 2. En effet, lors des 6 dernières journées, le bilan des Guingampais est de 4 nuls pour deux revers face à Annecy et Valenciennes. Cette mauvaise série a fait régresser l'En Avant à la 8place du classement. Récemment, le club guingampais a été perturbé par les rumeurs qui entourent son coach, Stéphane Dumont. Entraîneur prometteur, l'ancien joueur lillois attise les convoitises en Ligue 1 où plusieurs postes de coach sont disponibles. Miné par les blessures et une baisse de régime de ces cadres, Guingamp aura fort à faire lors de cette dernière journée avant Coupe du Monde avec la réception du leader havrais.

Pas attendu à ce niveau, Le Havre a surpris tout son monde dans cette entame de saison. Régulièrement annoncé parmi les candidats aux playoffs, le club normand a opéré un double changement important cet été avec les arrivées communes de Matthieu Bodmer et Luka Elsner. Cette doublette a relancé le Havre qui s'était montré décevant sous Paul le Guen. Depuis sa défaite de la 2journée à Valenciennes, le club normand enchaîne les prestations abouties. Actuellement, le Havre est certainement la formation proposant le plus beau jeu de Ligue 2. Reposant sur un collectif très performant, Le Havre reste sur deux succès consécutifs en championnat face à Metz (2-0) et contre Quevilly Rouen (0-1). Lors de ces deux rencontres, Alioui s'est mis en évidence en étant impliqué sur tous les buts. Sur une excellente dynamique, Le Havre pourrait assurer sa place de leader en dominant une formation guingampaise loin d'être au sommet de sa forme.