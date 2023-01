Pronostic Guingamp Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Guingamp – Grenoble cadenassé

L'En Avant Guingamp réalise une correcte avec une 12place de Ligue 2 et 6 points d'avance sur la zone de relégation. Le début de saison des hommes de Stéphane Dumont laissait présager d'un exercice intéressant mais l'excellente dynamique guingampaise s'est subitement brisée. En effet, lors des 10 dernières journées de championnat disputées, l'En Avant ne s'est imposé qu'à une seule reprise, lors de son déplacement chez le mal classé Nîmes (1-2) au retour de la Coupe du Monde. Ce succès censé lancer une nouvelle dynamique est resté vain puisque lors du match suivant, Guingamp s'est incliné à domicile face à Quevilly Rouen (0-2). En milieu de semaine, les Bretons furent tout proche d'accrocher une nouvelle victoire mais se sont fait rejoindre dans le temps additionnel à Amiens (1-1), pour un nul qui ne les fait pas avancer au classement.

En face, Grenoble avait souffert l'an passé pour se maintenir. L'arrivée de Vincent Hognon en cours de saison fut salvatrice pour le club isérois. Pour ce nouvel exercice, les Grenoblois sont nettement plus convaincants avec la 6place du classement. Avec seulement 5 points de retard sur la 2place, le GF38 est toujours dans la course pour la montée. Cependant, les hommes de Vincent Hognon ont marqué un coup d'arrêt depuis la reprise. En effet, Grenoble s'est inclinée pour ses deux matchs de reprise face à Quevilly Rouen (2-0) et face au FC Metz (0-1). En milieu de semaine, le GF38 est allé prendre un point à Pau (0-0) où il est souvent difficile de se déplacer. Entretemps, les Isérois avaient fait le taf en Coupe de France pour prendre le meilleur sur Nîmes (1-0) au stade des Alpes. Comme lors des 7 derniers matchs officiels disputés par Grenoble, et 8 des 10 derniers matchs de L2 de Guingamp, on pourrait voir un match avec moins de 3 buts.