Pronostic Guingamp Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un sursaut de Guingamp face à Dunkerque

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Guingamp – Dunkerque :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il y a tout juste 2 saisons, l’En Avant Guingamp évoluait en Ligue 1. Actuellement, le club breton lutte pour ne pas descendre en National. Les Guingampais sont sur une spirale négative avec une seule victoire lors des 16 dernières journées, et cela face à Châteauroux, lanterne rouge de L2. Arrivé pour succéder à Didot, Bazdarevic n’a pas survécu à ce passage catastrophique. Guingamp a décidé de confier les clés de l’équipe à Frédéric Bompard, l’ancien adjoint du Bosnien et de Rudi Garcia (notamment à l'OM). Pour son premier match en tant qu’entraîneur principal, Bompard a vu sa formation s’incliner à Grenoble (2-1) lors des arrêts de jeu. En revanche, le contenu de cette rencontre a été plutôt intéressant. L’En Avant veut s’appuyer sur cette prestation pour accrocher un résultat face au promu dunkerquois.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le club nordiste a surfé sur l’euphorie de la montée pour décrocher des résultats en début de saison. Depuis, les Dunkerquois connaissent des difficultés et se retrouvent logiquement menacés par la relégation. En effet, les hommes de Mercadal ne comptent que 3 points d’avance sur leur adversaire du soir. Dunkerque réussit de temps en temps quelques coups, notamment à domicile, où le club nordiste s’est récemment imposé contre Ajaccio (3-1) et où il vient de prendre un point face à Rodez (0-0). En revanche, les hommes de Mercadal sont en souffrance en déplacement où ils restent sur 5 défaites consécutives avec aucun but inscrit. Le léger mieux aperçu à Grenoble laisse penser que Guingamp est en mesure de dominer une équipe dunkerquoise en très grande difficulté loin de ses bases.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Guingamp Dunkerque encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !