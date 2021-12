Pronostic Guingamp Dunkerque : Analyse cote et prono du match de Ligue 2

Guingamp repart de l’avant face à Dunkerque

Cette opposition entre Guingamp et Dunkerque met aux prises deux formations qui luttent pour leur maintien. Actuellement, les Guingampais occupent la 14place du classement général avec 2 points d'avance sur Bastia, barragiste, et 5 sur Dunkerque, 1relégable. Un succès ce mardi permettrait à la formation bretonne d'éloigner un adversaire direct pour le maintien. Le week-end dernier, les hommes de Stéphane Dumont étaient engagés en Coupe de France face à Amiens. Mal partis, les Bretons se sont retrouvés menés de 3 buts face aux Picards avant de réagir insuffisamment en fin de partie (2-3). Eliminé de la Coupe de France, Guingamp peut désormais se focaliser sur l'opération maintien. Lors de ses 2 derniers matchs de L2, l'EAG a comme souvent été irrégulier. Reparti de l'avant face à Dijon (3-2) en remontant 2 buts de retard, l'En Avant s'est ensuite incliné sur la pelouse de Caen (2-0) il y a 10 jours.
En face, Dunkerque est dans un passage très compliqué avec 5 revers consécutifs, toutes compétitions confondues. Les Nordistes se sont inclinés face à Grenoble (1-0), Ajaccio (0-1), Amiens (3-0) et Auxerre (0-2) en Ligue 2 mais aussi en Coupe de France face à Linas-Montlhery (1-0) qui a sorti ensuite Angers ce week-end. Lors de ces défaites, les Dunkerquois n'ont pas marqué le moindre but. Cette série de mauvais résultats a poussé Dunkerque dans la zone rouge avec 4 points de retard sur le premier non relégable, Valenciennes. En difficulté lors des dernières semaines, Dunkerque pourrait subir une nouvelle défaite face à l'En Avant Guingamp qui a tout de même remporté 3 de ses 4 derniers matchs de championnat joués au Roudourou.