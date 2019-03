Pronostic Guingamp Dijon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Le match de la peur entre Guingamp et Dijon peut tourner en faveur des Bretons

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PMU Sport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 8 autres sites vous permettent de parier sur ce Guingamp Dijon :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Battu à Toulouse (1-0) le week-end dernier, Guingamp a mis fin à sa petite série de 3 matchs sans défaite. Lanterne rouge depuis de nombreux mois, l’En Avant joue certainement l'une de ses dernières cartes pour le maintien. Ce match vaut double puisque les Bretons affrontent l'un de ses concurrents directs Dijon. Les hommes de Gourvennec restent sur deux matchs sans défaite au Roudourou et ont remporté les trois dernières confrontations face aux Bourguignons dans leur stade. Avec les bonnes séries de Monaco et d’Amiens, Guingamp se retrouve dans l’obligation de s’imposer pour ne pas voir le maintien s’envoler.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Dijon semble aller encore plus loin. Miraculeusement, les Bourguignons ont décroché un nul à domicile face à Reims le week-end dernier. En infériorité numérique, les Dijonnais ont égalisé par Sliti, qui est certainement leur meilleur joueur offensif cette saison. Mardi, ils n’ont évidemment pas fait le poids face à Paris en match en retard (4-0). L’arrivée d’Antoine Kombouaré n’a pas permis à l’équipe de se sortir d’une situation difficile. La situation s’est même aggravée puisque le DFCO ne compte aucune victoire lors de ses 6 derniers matchs (5 défaites). De plus, les Dijonnais n’ont plus remporté le moindre match en déplacement depuis le mois d’août. Pour ce match, nous voyons Guingamp soutenu par son public, et mieux dans le jeu que Dijon, jouer sa dernière carte et s’imposer face à Dijon.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari remboursé de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Guingamp Dijon encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !