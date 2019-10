Pronostic Guingamp Clermont : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Guingamp continue sa marche en avant face à Clermont

Dernier de Ligue 1 la saison passée et donc relégué à l'échelon inférieur, Guingamp a mis du temps à s'adapter à la Ligue 2. Le club breton a connu également plusieurs départs à l'intersaison. Patrice Lair, qui avait été nommé pour ramener le club dans l'élite. L'expérience a tourné court, a été remercié et Sylvain Didot a récemment pris en charge l'équipe. Depuis, le nouveau coach a relancé sa formation avec deux beaux succès à domicile face au Mans (3-0) et Rodez (4-1), pour un nul obtenu le week-end dernier à Niort (0-0). Les Guingampais ont pour la première fois de la saison pris des points dans 3 matchs consécutifs et espèrent continuer sur cette voie face à Clermont. Cette bonne série a replacé l'En Avant à la 8place et une remontée semble de nouveau possible. De son côté, Clermont vit une dynamique inverse. Très bons en début de saison, les Auvergnats sont dans le dur et restent sur deux défaites face à Sochaux (4-0) et à domicile face à Rodez (1-0). Les Clermontois, qui ont reculé à la 13place, n'ont remporté qu'une rencontre lors des 6 dernières journées. Historiquement, le club auvergnat ne s'est jamais imposé en Bretagne et ne semble pas en mesure d'atteindre cet objectif ce vendredi. A domicile, Guingamp peut enchaîner une 3e victoire consécutive.