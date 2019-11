Pronostic Guingamp Caen : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Des buts de chaque côté entre Guingamp et Caen!

Guingamp reste sur deux défaites salées et espère se reprendre au Roudourou. Les hommes de Sylvain Didot se sont en effet inclinés à Lorient (3-0) en Coupe de France avant de connaître une grosse désillusion au Havre où ils ont concédé 4 buts en seconde mi-temps face à une équipe qui ne gagnait plus (score final 4-0). Le club breton occupe une décevante 10place avec déjà 5 points de retard sur Sochaux, 5et dernier barragiste. Caen a repris des couleurs depuis l'arrivée de Pascal Dupraz. L'ancien coach toulousain est invaincu depuis qu'il a pris ses fonctions et il a permis à sa formation de sortir de la zone rouge. Le scénario du dernier match face au Mans prouve que l'équilibre est fragile. En effet, le Stade Malherbe menait 3-0 à la 74avant de se faire rattraper par le promu (score final 3-3). Le jeune Jessy Deminguet est l'une des satisfactions normandes de ce début de saison avec 5 buts au compteur. 4 des 5 dernières rencontres à domicile de Guingamp se sont terminées avec des buts de chaque côté. Cette rencontre face à Caen s'annonce ouverte puisque les 4 derniers matchs des Normands ont offert le même scénario. Cette affiche entre deux formations désireuses de prendre des points devrait être ouverte et offrir des buts de chaque côté.