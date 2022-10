Pronostic Guingamp Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le réveil de Guingamp face à Bastia

Depuis l'arrivée de Stéphane Dumont, Guingamp a connu une progression linéaire. Suite au succès obtenu à domicile contre l'AS Saint Etienne il y a un mois lors de 9journée (2-1), les Bretons semblaient même partis pour jouer les premiers rôles. Au final, cette victoire n'a pas eu les effets escomptés puisque le club breton n'a depuis plus remporté la moindre rencontre. En effet, l'En Avant a été tenu en échec par Niort et Rodez avant de subir une lourde défaite au Roudourou face à un promu, Annecy (0-4). Le week-end passé, le club breton s'est de nouveau incliné sur la pelouse de Valenciennes qui joue la montée (1-0). Suite à ce passage, le club guingampais a reculé à la 8place avec 5 points de retard sur le dauphin havrais et 6 sur le leader bordelais,. Moins en vue lors des dernières rencontres, le réveil du capitaine Livolant est attendu.

De son côté, Bastia dispute sa seconde saison consécutive en Ligue 2. Pas toujours régulier, le Sporting a connu un bon passage avec 3 victoires en 4 journées qui a permis au club corse de se replacer dans la première partie de tableau. Les hommes de Régis Brouard ont ensuite connu un coup d'arrêt en s'inclinant sur la pelouse du Havre (3-0). Après avoir affronté le 2, le Sporting se retrouvait face au leader bordelais le week-end dernier. Devant son public de Furiani, la formation corse a encaissé un but à 7 minutes de la fin mais a su trouver les ressources pour égaliser par l'intermédiaire de Van Den Kerkhof sur coup-franc (1-1). Affichant un gros potentiel en début de saison, l'En Avant Guingamp pourrait mettre fin à sa mauvaise série en prenant le dessus sur une équipe bastiaise qui a perdu 3 de ses 5 derniers déplacements.