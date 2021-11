Pronostic Guingamp Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp se défait de Bastia

En difficulté une grande partie de la saison dernière, Guingamp était parvenu à se sauver grâce à une excellente dernière ligne droite. Stéphane Dumont, le nouvel arrivé sur le banc breton, impose progressivement sa patte sur le jeu de sa formation. Les derniers résultats en attestent puisque l'En Avant a perdu seulement une seule fois lors des 5 dernières journées, et de manière assez surprenante chez la lanterne rouge nancéenne. Les Bretons ont remporté leurs deux derniers matchs au Roudourou face à Rodez (2-1) et contre le Nîmes Olympique (3-1). Cette montée en puissance s'est confirmée le week-end dernier sur la pelouse du stadium de Toulouse. En effet, les Guingampais ont affiché un excellent état d'esprit pour ramener un point de leur déplacement chez le leader. Auteur d'une première période intéressante, Guingamp a souffert face aux assauts toulousains en deuxième partie de rencontre avant de trouver les ressources nécessaires pour égaliser en fin de match par leur capitaine M'Changama auteur d'un but splendide (2-2).

Champion de National en titre, Bastia a retrouvé la Ligue 2 cet été. Les Corses luttent pour le maintien et se trouvent déjà dans la zone de relégation à la 19e place. Les Bastiais paient leurs pauvres prestations en déplacement où ils ont seulement récolté 3 points sur les 21 possibles grâce à leur succès obtenu chez l'autre promu Quevilly Rouen. Hormis lors de ce déplacement chez les normands, les Bastiais se sont toujours inclinés loin de l'île de la Beauté. La semaine passée, la formation corse a été tenue en échec à Furiani par Amiens (0-0) et végète dans la zone rouge malgré un changement d'entraîneur qui a eu pour l'instant peu d'effet. En regain de forme, Guingamp devrait s'imposer face à des Bastiais qui ont perdu 6 de leurs 7 matchs en déplacement.