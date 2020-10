Pronostic Guingamp Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp et Auxerre en quête de régularité

La 7journée de Ligue 2 se clôture avec une affiche entre deux formations désireuses de retrouver l'élite, Guingamp et Auxerre. Les deux équipes connaissent un départ laborieux par manque de constance dans leurs prestations et leurs résultats. Le club breton s'est rapidement séparé de Sylvain Didot, remplacé par Bazdarevic. Les deux victoires consécutives face à Pau et Grenoble semblaient annoncer un retour au premier plan de l'En Avant. Mais la défaite à Dunkerque lors de la dernière journée montre que l'équilibre est encore fragile. Guingamp occupe la 14place de Ligue 2 avec 7 points au compteur avant les matchs de samedi. Depuis la saison passée, Auxerre a confié la responsabilité de l'équipe à Jean-Marc Furlan. Le coach bourguignon est réputé pour la qualité de jeu proposée par ses formations et a également connu plusieurs accessions dans l'élite. La formation auxerroise, à l'instar de Guingamp, est irrégulière. Son bilan de 3 victoires pour 3 défaites reflète parfaitement cette tendance. Lors de la dernière journée, les Auxerrois ont livré leur meilleur match depuis le début de saison en surclassant Ajaccio (5-1). Sur sa lancée et avec un Micka Le Bihan en forme, l'AJA semble en mesure d'accrocher au moins un point à Guingamp.