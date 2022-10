Pronostic Guingamp Annecy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp se reprend face à Annecy

L'En Avant Guingamp fait partie des formations qui jouent la montée cette saison. Auteur d'une bonne entame, le club breton vient de perdre des points précieux lors des deux dernières journées face à deux formations luttant pour leur maintien. En effet, les Guingampais ont été tenus en échec à Niort (0-0), lanterne rouge de Ligue 2, et en milieu de semaine, les hommes de Stéphane Dumont n'ont pas pu faire mieux qu'un nul face à Rodez (0-0) au Roudourou dans un match en retard. Ces points laissés en route auraient permis au club guingampais de prendre la tête de la Ligue 2. Actuellement, l'En Avant se trouve en 5position avec seulement deux unités de retard sur les leaders Bordeaux et Amiens. Fiers d'avoir battu les trois formations reléguées de Ligue 1, les Bretons doivent désormais s'attacher à faire le taf face à des adversaires à leur portée, à commencer par la réception d'Annecy ce samedi. Pour parvenir à leurs fins, les Guingampais comptent sur leurs éléments offensifs les plus percutants avec notamment le capitaine Livolant ou le buteur Courtet.

De son côté, Annecy connaît une entame laborieuse mais plutôt logique pour un promu. En effet, la formation haute-savoyarde se trouve à la 17position, celle de 1relégable. Battu lors des 3 premières journées, les hommes de Laurent Guyot ont progressivement pris la mesure de la Ligue 2 en connaissant un passage intéressant avec 5 journées sans la moindre défaite (2 succès et 3 nuls). En revanche, Annecy est retombé dans ses travers en s'inclinant lors des deux dernières rencontres face au Havre (2-0) et contre Bastia (0-2). Avec 6 buts inscrits, le club haut-savoyard dispose de la plus faible attaque de Ligue 2. Pour cette affiche, Guingamp devrait repartir de l'avant face à une formation d'Annecy qui vient de perdre ses 2 derniers matchs sans pouvoir marquer.