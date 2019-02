Pronostic Guingamp Angers : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Angers peut accrocher au moins un nul à Guingamp

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Guingamp - Angers :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lanterne rouge, l’En Avant Guingamp vient d’aligner une quatrième défaite consécutive en Ligue 1. Les Bretons comptent désormais 6 points de retard sur la place de barragiste et 7 sur le 1er non-relégable. Dans leur Roudourou, les Guingampais ont remporté une seule rencontre cette saison, le derby face à Rennes. Qualifiés pour la finale de la Coupe de la Ligue, les hommes de Gourvennec doivent prendre des points rapidement s'ils ne veulent pas se retrouver encore plus décrochés. L’ancien coach bordelais dispose la pire attaque et de la plus mauvaise défense du championnat. La mission s’annonce donc très difficile pour l’En Avant.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Angers arrive, de son côté, en pleine confiance. Sous pression après sa défaite à Nîmes le 23 janvier, le SCO s’est ressaisi et reste sur 4 matchs sans défaite. Sur une série de 3 victoires consécutives, les hommes de Stéphane Moulin ont fait un grand pas vers le maintien et comptent 13 points d’avance sur le barragiste. Les Angevins veulent profiter de leur dynamique positive pour ramener au moins un nul de leur déplacement en Bretagne, afin de garder une certaine distance avec la formation guingampaise. Pour ce match, nous voyons Angers, sur la lancée de ses dernières prestations, décrocher au moins un nul sur la pelouse de Guingamp.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Guingamp Angers détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !