Pronostic Guingamp Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens va chercher un résultat à Guingamp

Relégué de Ligue 1 lors de la saison 2018-2019, l'En Avant Guingamp a réalisé un exercice décevant l'an passé. Le club breton voulait redevenir ambitieux mais, après 17 journées, le bilan est sans concession pour le club guingampais avec une 15place au général et seulement 2 points d'avance sur le premier relégable. Les Bretons doivent désormais s'attacher à se sauver car la lutte pour le maintien fait rage. Les Bretons sont sur une spirale négative de 10 matchs sans la moindre victoire. Pour finir l'année 2020, l'En Avant s'est incliné consécutivement face à Chambly et le Paris FC.

De son côté, Amiens a été relégué l'an passé suite à l'arrêt de la saison. Les Picards ont connu un départ compliqué en Ligue 2, certainement la conséquence des nombreux départs de l'intersaison. Cette mauvaise entame a condamné Luka Elsner qui a été licencié. Oswald Tanchot est arrivé et a permis à Amiens de terminer 2020 sur une bonne dynamique de 5 journées sans la moindre défaite, avec 2 nuls et 3 succès. Cette bonne phase a permis au club picard de remonter au classement avec une dixième place et 9 unités d'avance sur la relégation. Solide lors de ses dernières sorties, Amiens semble en mesure de ramener au moins un nul de son déplacement en Bretagne.