Pronostic Guingamp Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Guingamp face à la dynamique d'Amiens

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Guingamp Amiens chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Guingamp et Amiens, deux formations de Ligue 2 qui luttent pour leur maintien, s’affrontent samedi pour une place en 16de finale de la Coupe de France. Le club breton est reparti sur un nouveau cycle avec l’arrivée de Stéphane Dumont à la tête du club. Actuellement, l’En Avant pointe en 14position du classement avec seulement 2 points d’avance sur le premier relégable. Les Guingampais comptent le même nombre de points que leur adversaire du soir, Amiens. Dans cette saison de Ligue 2, Guingamp cherche de la constance dans ses résultats puisqu’il n’a jamais remporté deux matchs de suite. Victorieux de Dijon après avoir remonté un handicap de 2 buts, Guingamp s’est ensuite incliné sur la pelouse de Caen (2-0) dans une rencontre marquée par la double expulsion de Ndenbe et Roux. Ces deux joueurs ne seront donc pas présents lors de la réception d’Amiens. Pour atteindre ce cap en Coupe de France, Guingamp s’est défait de Liffre (0-8) et du Stade Briochin (1-0).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Mal parti dans cette saison de Ligue 2, Amiens s’est attaché à retrouver sa solidité pour sortir de la zone rouge. Progressivement et malgré une accumulation de matchs nuls, les Amiénois ont repris confiance. Cette bonne dynamique a permis au club picard de sortir de la zone de relégation. En forme, les hommes de Philippe Hinschberger viennent de remporter leurs deux dernières rencontres de Ligue 2 en réalisant des prestations convaincantes face à Dunkerque (3-0) et Grenoble (4-1). En Coupe de France, les Amiénois se sont imposés face à Anzin (0-5) et Cambrai (1-4). Revigoré par ses récents résultats, Amiens devrait au moins tenir le match nul pendant 90 minutes face à Guingamp.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Guingamp Amiens encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !