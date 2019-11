Pronostic Guingamp Ajaccio : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Ajaccio va chercher un résultat à Guingamp !

L'En Avant Guingamp a connu un départ laborieux dans cette saison de Ligue 2. Le club a été contraint de se séparer de son entraineur Patrice Lair, en conflit avec son président et en manque de résultats, pour nommer Sylvain Didot à sa place. Depuis la prise de fonction de ce dernier, le club breton va mieux et hormis la défaite face à Clermont, Guingamp a proposé de bonnes choses comme lors du dernier match face à Chambly (victoire 5-1). Cependant, au Roudourou, Guingamp a seulement remporté des rencontres face aux promus et une équipe en difficulté (Orléans). Ce samedi se présente l'une des grosses surprises de ce début de saison, Ajaccio. En effet, la saison passée, les Corses ont terminé très proches de la zone de la relégation mais réussissent des débuts prometteurs en 2019/2020. Après 13 journées, les hommes d'Olivier Pantaloni sont à égalité avec Lens et Troyes, en tête de la Ligue 2. Ajaccio est invaincu lors des 7 derniers matchs et se déplace en Bretagne pour conserver ce rythme. De plus, les Corses ont pris plus de points en déplacement que dans leur stade François Coty. Malgré le réveil guingampais, nous voyons une solide équipe corse accrocher au moins un nul en Bretagne.