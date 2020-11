Pronostic Guingamp Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Guingamp – Ajaccio cadenassé

La dernière rencontre de la 11journée de Ligue 2 met aux prises deux formations qui avaient pour ambition d’accrocher les barrages d’accession, Guingamp et Ajaccio. Les deux équipes sont loin de leurs objectifs initiaux puisque les Bretons pointent en 13position, et les Corses à la 16place. Décevants la saison passée, les Guingampais se montrent trop irréguliers pour pouvoir espérer un meilleur classement lors de ce nouvel exercice. Désormais entrainé par Bazdarevic, l’En Avant reste sur deux nuls en Ligue 2, le premier au Roudourou face à Sochaux et le second au Stade Gabriel Montpied face à Clermont (0-0). Les rencontres guingampaises font partie des moins spectaculaires de Ligue 2 puisqu'elles produisent en moyenne 1,5 buts/rencontre.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’AC Ajaccio s’est donné un bon bol d’air en s’imposant lors de la dernière journée face à une formation de Rodez, en difficulté. Ce succès étriqué (0-1) a permis aux hommes d’Olivier Pantaloni de sortir de la zone rouge. Les Corses viennent de s’imposer deux fois consécutivement en déplacement sans avoir encaisser de but et arrivent boostés en Bretagne. Pour cette opposition entre deux équipes à la relance et en quête de points, on devrait assister à une rencontre fermée avec moins de 3 buts comme lors des 7 derniers matchs des Guingampais.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(144€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Guingamp Ajaccio encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !