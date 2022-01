Pronostic Guinée Malawi : Analyse cote et pronostic du match de la CAN 2022

La Guinée logiquement face au Malawi

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Si vous souhaitez parier sur ce Guinée Malawi chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans un groupe qui compte également le Sénégal, le Zimbabwe et donc le Malawi, la Guinée devrait prendre l'une des 2 premières places. Malgré une phase éliminatoire très décevante pour le prochain Mondial 2022, le Syli National est censé être au-dessus des petites nations de foot que ce sont le Zimbabwe et le Malawi. Entraîné par l'ancien Niçois Kaba Diawara, la Guinée est emmenée par son capitaine Naby Keïta (Liverpool) et peut également compter sur des joueurs comme Mohamed Bayo (Clermont), Amadou Diawara (Clermont) et Issiaga Sylla (Toulouse)chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Malawi ne compte aucun joueur vraiment connu, car la grande majorité évolue en Afrique. 129nation au classement de FIFA, cette sélection n'a pas fait le poids en 2021 dans leur poule éliminatoire pour la prochaine Coupe du Monde 2022. Avec seulement 3 points pris, le Malawi a fini dernier de sa poule, derrière le Cameroun et la Côte d'Ivoire, et derrière le modeste Mozambique. Sur une série de 4 défaites consécutives, le Malawi pourrait en enchaîner une 5e face à une Guinée qui semble au-dessus.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(308€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(364€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Guinée Malawi encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !