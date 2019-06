Pronostic Guinée Madagascar : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

La Guinée fait le job face à Madagascar

Pour se qualifier à cette CAN 2019, la Guinée a terminé première de son groupe devant la Côte d'Ivoire. Le Sily National a en plus terminé invaincu sa phase de poule. Dans les rangs guinéens, on retrouve de nombreuses têtes connues comme l'attaquant bordelais Kamano, le défenseur Falette de l'Eintracht (passé par Metz), le milieu napolitain Diawara ou le récent vainqueur de la Coupe d'Europe avec Liverpool, Naby Keita. Si la sélection dirigée par le coach belge Paul Put reste cependant sur 5 matchs sans victoire avant ses débuts dans cette CAN, elle devrait retrouver de la motivation avec le début de la compétition officielle. De son côté, Madagascar a réussi l'exploit de se qualifier pour la première fois de son histoire à une CAN. Les hommes de Nicolas Dupuis ont terminé 2de leur groupe derrière le Sénégal de Sadio Mané. Les Barea comptent notamment dans leur rang l'avant-centre du Clermont Foot Andriatsima et ont pu compter sur le renfort en défense centrale de Jérémy Morel. Le Lyonnais a récemment rejoint la sélection de Madagascar. Pour ce match, nous voyons une formation guinéenne supérieure sur le papier s'imposer face à Madagascar.