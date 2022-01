Pronostic Guinée Gambie : Analyse, cotes et pronostic du 8e de finale de la CAN 2022

La Gambie ne lâche rien contre la Guinée

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

La Guinée apparaissait au départ de la compétition comme la seconde meilleure équipe de son groupe derrière le Sénégal. Le Sily national a d'ailleurs assuré en finissant à la 2place du groupe derrière le Sénégal. Cependant, les partenaires de Naby Keita ont semblé moins bien au fur et à mesure des rencontres. Vainqueur de son premier match contre le Malawi (1-0) sur une réalisation du joueur toulousain Sylla, la Guinée a ensuite partagé les points avec le Sénégal (0-0). Les Guinéens ont ensuite fini sur une mauvaise note en s'inclinant face au Zimbabwe de Tino Kadewere, pourtant déjà éliminé (2-1). Le Sily a décroché sa place en huitième de finale mais ne s'est pas montré très performant. Dans cette sélection, on retrouve des joueurs intéressants à l'image du capitaine Naby Keita, du stéphanois Sow ou du clermontois Bayo. Pour obtenir sa place en quart, la sélection entrainée par Kaba Diawara ne pourra pas compter sur l'important joueur de Liverpool suspendu suite à une accumulation de cartons jaunes.

En face, la Gambie est la belle surprise de cette CAN. En effet, les Scorpions, pour leur première participation à cette compétition, ont fini invaincu à l'issue de la phase de poule. Pourtant, la sélection gambienne avait hérité d'un groupe difficile avec le Mali et la Tunisie. Pour débuter cette CAN, la Gambie s'est imposée face à la modeste sélection mauritanienne (1-0) sur une réalisation de Jallow. Ensuite, les Scorpions ont résisté au Sénégal (0-0) avant d'assurer leur participation à ces 8de finale en dominant la Tunisie (1-0) en toute fin de rencontre grâce de nouveau à Jallow bien servi par le meilleur joueur gambien, le Bolonais Musa Barrow. Solide depuis le début de la compétition, la Gambie a les ressources pour tenir tête à la Guinée.