Pronostic Guinée Equatoriale Côte d'Ivoire : Analyse, cotes et pronostic du match de la CAN 2022

La Côte d'Ivoire logiquement face à la Guinée Equatoriale

Profitez de 110€ offerts direct en EXCLU chez Winamax

Profitez de 110€ offerts direct en EXCLU chez Winamax

Si vous souhaitez parier sur ce Guinée Equatoriale Côte d'Ivoire chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans un groupe qui E compte également l'Algérie et la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire ne peut se permettre de rater son match d'ouverture de la CAN. D'autant que les Ivoiriens viennent de dire adieu à leur rêve de rejouer une Coupe du Monde, en s'inclinant sur leur dernier match de poule disputé face au Cameroun. C'est donc sans doute très motivé que la Côte d'Ivoire se présente sur cette Coupe d'Afrique des Nations, avec un gros effectif seulement privé du Lensois Seko Fofana, qui a refusé la sélection, de Gervinho qui est blessé et du gardien Gbohou qui est suspendu pour dopage. Les Aurier, Baily, Cornet, Seri, Kessié, Gradel, Zaha, Pépé et Haller sont bien tous là.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Guinée Equatoriale ne compte aucun joueur vraiment connu, si ce n'est, à petite échelle, le milieu José Machín qui appartient au club de Berlusconi (Monza). En revanche, la star Pedro Obiang (Sassuolo) n'est pas là. Beaucoup de joueurs de cette sélection évoluent dans la réserve de club professionnel, comme le jeune Santiago Eneme à Nantes. 114nation au classement de FIFA, cette sélection est en progrès mais elle a finalement été devancée par la Tunisie dans sa poule éliminatoire pour la prochaine Coupe du Monde 2022. Avec des joueurs bien moins expérimentés, la Guinée Equatoriale devrait logiquement céder face la Côte d'Ivoire qui vise le titre comme en 2015 et 1992.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 110€.- Déposez par exemple 110€ et misez avec 220€ !- Misez par exemple vos 110€ déposés (+ les 110€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(387€ - les 110€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 110€.- Déposez par exemple 110€ et misez avec 220€ !- Misez par exemple vos 110€ déposés (+ les 110€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(321€ - les 110€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Guinée Equatoriale Côte d'Ivoire encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !