Pronostic Guinée-Bissau Ghana : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

Le Ghana va chercher sa qualification face à la Guinée-Bissau

Qualifié grâce à une poule éliminatoires assez faibles (avec la Zambie, la Namibie et le Mozambique) et défait par l'Angola (0-2) pour son seul match de préparation, la Guinée-Bissau ne semble pas au niveau de cette CAN. Battue logiquement face au Cameroun lors de son premier match (2-0), la sélection a tenu bon face au Bénin malgré 0 tir cadré (0-0). A noter que ce sera la première fois que le Guinée-Bissau affronte le Ghana. De son côté, le Ghana est deuxième de cette poule avec 4 points, devant le Bénin et la Guinée-Bissau. Après un premier match assez décevant face aux Béninois (2-2), les Ghanéens ont fait ensuite un bon match nul face aux tenants du titre camerounais (0-0). Face à la Guinée-Bissau, équipe qui semble la plus faible de cette poule F, les des frères Ayew devraient l'emporter, d'autant plus qu'une victoire est nécessaire pour s'assurer de la deuxième place qualificatif pour les 1/8