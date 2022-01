Pronostic Guinée Bissau Egypte : Analyse, cotes et pronostic du match de la CAN 2022

L'Egypte se reprend face à la Guinée Bissau

Opposés au Soudan pour son entrée en lice dans cette compétition, la Guinée Bissau a déçu en n'étant pas capable de l'emporter (0-0). Les ont raté un penalty par l'intermédiaire du milieu monégasque Pelé, peu utilisé sur la Côte d'Azur. La Guinée Bissau s'était pourtant classé à une belle 2 place dans sa poule de qualifications pour la Coupe du Monde 2022, insuffisante cependant pour faire trembler un Maroc auteur d'un parcours parfait. 106 nation FIFA, la Guinée Bissau compte d'autres joueurs de L1 et L2 dans ses rangs comme le milieu Cassama (Reims), et les attaquants Mama Baldé (Troyes) et Alexandre Mendy (Caen).

Vainqueur de 7 Coupe d'Afrique dont les trois derniers consécutivement de 2006 à 2010, l'Egypte est une nation forte du continent. Opposé au Nigéria dans l'affiche du groupe, dès son premier match, les coéquipiers de Mo Salah ont mal démarré en s'inclinant 1-0. Les Pharaons ont connu une campagne de qualification tranquille en vue de participer au Mondial 2022, finissant premiers de son groupe. Contrairement à la Guinée-Bissau, l'Egypte sera peut-être au Qatar comme elle a été en Russie. Obligé de se reprendre sur ce 2 match et logiquement supérieure à son adversaire, l'Egypte devrait pouvoir l'emporter sans encaisser de but dans une CAN où les équipes marquent peu.