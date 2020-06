Pronostic Guimaraes Sporting Portugal : Analyse, prono et cotes du match de Primeira Liga NOS

le Sporting veut faire impression pour son retour à la compétition à Guimaraes

Le Victoria Guimarães et le Sporting Lisbonne vont s'affronter ce jeudi pour leur match de reprise. Auteur d'une saison correct, le club de Guimarães (6) accuse 6 points de retard sur le Sporting Portugal (4). L'ancien club de CR7 réalise une saison moyenne. Dans l'ombre de Porto et du Benfica depuis quelques années, le Sporting n'a plus aucunes chance de disputer la Ligue des Champions mais la Ligue Europa reste envisageable, un objectif minimum pour un tel club. A 10 journées de la fin du championnat Portugais, le club du Victoria Guimares se situe dans la zone standard du club. Incapable de lutter avec les 4 grosses écuries de ce championnat (Porto, Sporting, Benfica, Braga), les joueurs d'Ivo Vieira se rapprochent du Sporting ainsi que de la surprenante équipe de Rio Ave (5) et par conséquent des places européennes. Avant la coupure, Guimarães restait sur 3 belles victoires (Desportivo Aves, Tondela et Pacos de Ferreira) qui suivait une défaite face à Porto. Le club fait en effet un complexe d'inférieur face au Big 4, et a perdu tous ses matchs de la saison face à ces équipes, dont le match aller à Lisbonne (victoire du Sporting 3-1). Supérieur sur le papier et poussé par cette envie de joueur l'Europa League, le Sporting peut encore l'emporter et réaliser une excellente opération ce jeudi.