Pronostic Groupe D Euro 2021 : analyse, cotes, pari à prendre et bonus offerts !

L’Angleterre, un cran au-dessus dans le groupe D

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce groupe D de l'Euro 2021 :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Souvent annoncée parmi les favoris au titre, l’Angleterre a régulièrement déçu dans les dernières grandes compétitions internationales. L’arrivée en 2016 du méconnu Gareth Southgate, venu suppléer au pied levé un Sam Allardyce impliqué dans des affaires extra-sportives, a métamorphosé la sélection des. En effet, pour sa première compétition internationale avec Southgate, l’Angleterre a atteint les demi-finales de la Coupe du Monde 2018 face à la Croatie. Les Anglais ont retrouvé à cette occasion une confiance qui leur manquait lors des grands rendez-vous. Sur sa lancée, la sélection anglaise s’est qualifiée pour la première phase finale de la Ligue des Nations, où elle a pris la 3place. De plus, l’Angleterre possède une exceptionnelle génération avec les Foden, Grealish, Sancho, Rice, ou Mount qui devraient entourer les cadres Kane, Sterling, Maguire ou Walker.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Le rival le plus sérieux dans ce groupe D de l'Euro 2021 devrait être la Croatie. La sélection au Damier est dans une phase de transition avec le départ de plusieurs éléments depuis la finale du Mondial (Subasic, Lovren, Mandzukic, Vida et puis plus récemment Rakitic. Les récents résultats croates montrent que cette sélection n’est pas aussi forte qu’elle ne le fut, malgré la présence des Modric, Perisic, Kovacic ou Kramaric. Encore un cran au-dessous, la Tchéquie et l’Ecosse ne devraient pas poser de problèmes à la puissante Angleterre. Le choc entre l’Ecosse et l’Angleterre s’annonce en revanche passionnant pour les fans de ces deux sélections.(ce code est généralement pré-rempli dans la case "code promotionnel")- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 150€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compteavecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic groupe D Euro 2021 détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !